Istranca ormanlarında sonbahar güzelliği Avrupa’dan Türkiye’ye uzanan görsel şölen

İlkbahar ve yaz mevsimi boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının tonlarına bıraktı. Istranca ormanlardaki renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Yurdun dört bir yanı sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Trakya’nın Karadeniz kıyılarına paralel olarak Bulgaristan’dan başlayıp, Kırklareli’den Tekirdağ üzerinden İstanbul’a kadar uzanan ormanlar bu mevsimde görsel şölen yaşanıyor. Yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda dağ zinciri üzerinde bulunan Istranca Ormanları, sonbahar güzelliği ile gözlere ayrı bir renk katıyor. Bahar aylarında yemyeşil görüntüsüyle gözlere hitap eden Istrancalar, sonbahar mevsiminde kuruyan yaprakların renk değiştirmesiyle ormanda renk cümbüşü yaşanıyor.

Yeşil ve sarının farklı tonları görenleri kendine hayran bıraktığı Istranca Ormanı’nda kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.

Sonbaharda Istranca ormanlarında rengarenk görüntülerin ortaya çıktığını belirten Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çiğdem, ormanları korumaya davet etti. Çiğdem, meşe, kayın, gürgen, akçaağaç, ardıç gibi ağaçların sonbaharda görsel şölen sunduğunu belirterek, “Istrancaların 3’te 2 si Türkiye 3’te 1'i Bulgaristan tarafında. Istrancalar dünyadaki sayılı doğal ormanlardan birisi. Istrancalarda çoğunlukla geniş yapraklı ormanlar var. Yukarılara çıktığınız zaman kayınlar var, aşağıda ağırlıklı olarak meşeler var. Bu yaprak döken geniş yapraklı ormanlar olduğu için sonbaharda yaprak dökümünden önce her tarafta rengârenk yapraklar oluşuyor. Ormanlarda daha çok meşe ağaçlarının özelikle kayın, gürgen, akçaağaç, ardıç gibi tüm ağaçların tüm hepsi bu bölgede var. Bunlarda yaprak dökümü zamanında hepsi ayrı ayrı rengarenk görüntü ortaya çıkartıyor” dedi.

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