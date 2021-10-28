Kırklareli'de sahte şarap üretim tesisine operasyon

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Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde tesis kurup sahte şarap üretimi yapan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutbey köyünde 3 şüphelinin kurdukları tesiste sahte içki üretimi yaparak satış yaptığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 560 litre sahte şarap, 1 üzüm ayıklama makinesi, 1 üzüm sıkma makinesi, 1 şarap şişeleme makinesi, 1134 şişe mantarı, 775 muhtelif şişe ve alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi. Sahte içkilere el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2021-10-28 17:46:25



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