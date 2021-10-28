Kırklareli'nde 2 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 bin 560 litre sahte içki ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde 3 şüphelinin kaçak içki imalattı yaptığı ve sattığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 2 bin 560 litre sahte şarap, 1 üzüm ayıklama makinesi, 1 üzüm sıkma makinesi, 1 şarap şişeleme makinesi, bin 134 şişe mantarı, 775 muhtelif şişe ve alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Operasyonda buluna sahte içkilere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.