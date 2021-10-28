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Kaza sonrası çıkan kavgada öldürülen Gökay'ın cinayet şüphelisi yakalanıp, tutuklandı

DHA

Kaza sonrası çıkan kavgada öldürülen Gökay'ın cinayet şüphelisi yakalanıp, tutuklandı


Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, trafik kazasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada darbedilerek öldürülen Gökay Karaca'nın (35) cinayet şüphelisi, jandarma tarafından, kullandığı kamyonetin kırık 'far' parçalarından yola çıkılarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı. Cinayet şüphelisi R.D.'nin (52) yakalanmasının ardından 10 kişi de Çorlu'da gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken R.D. ise 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.
Lüleburgaz'ın Evrenkesiz belgesinde 25 Ekim gecesi iki aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada Gökay Karaca, darbedilerek öldürüldü. Cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ölen Karaca'nın kafasında darp izleri, bacak ve bel bölgesinde çok sayıda kırıklar olması nedeniyle kapsamlı çalışma başlatıp, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceledi. Olayın ardından bölgeden özel aracıyla şüpheli şekilde uzaklaştığı belirlenen E.G., yakalandı. E.G., ifadesinde, hayatını kaybeden Gökay Karaca'nın arkadaşı olduğunu ve Lüleburgaz'da bir mekanda eğlendikten sonra Evrenkesiz kavşağında hasarlı kaza yaptıklarını belirterek, kazaya karışan diğer araç sürücüleri ile tartışmanın ardından kavga ettiklerini söyledi. Kavgada birbirlerine sert cisimlerle vurduklarını anlatan E.G., Gökay Karaca'nın yerde hareketsiz yattığını görünce olay yerinden kaçtığını söyledi.
KIRIK FARDAN YAKALANDI
Jandarma ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak yaptığı detaylı incelemede R.D.'nin kullandığı kamyonetin olay yerine gelmeden önce farlarının yandığını ve olay yerinden ayrıldıktan sonra ise sol farının kırık olduğunu tespit etti. Aracı kullanan R.D., Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerindeki kırık far parçalarının da R.D.'nin kullandığı kamyonete ait olduğu belirlendi.
BİR CİSME ÇARPTIĞINI, KORKUP KAÇTIĞINI ÖNE SÜRDÜ
R.D., ifadesinde Edirne'de katıldığı bir düğünden dönerken yaşanan kazanın ardından kavga çıktığını, bu sırada aniden önüne bir cisim çıkınca neye çarptığını anlayamadığını, korkarak olay yerinden uzaklaştığını ileri sürdü. 
Jandarma, daha sonra olaya ilişkin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de 10 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 11 kişiden 7'si jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.D., 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN
2021-10-28 20:51:18

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