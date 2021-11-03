Trakya’da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Trakya’da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Kırklareli’nin Kavaklı beldesi ve Babaeski ilçesinde görüş mesafesinin yer yer 1520 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Trakya’da etkisini gösteren yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini sise bıraktı. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kırklareli’nin Kavaklı beldesi ve Babaeski ilçesinde görüş mesafesi yer yer 1520 metreye kadar düştü. İstanbul Edirne TEM Otoyolunda da görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla sürücüler hızlarını düşürdü.
Kırklareli şehir merkezinde de sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 2530 metreye kadar düştü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.