Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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Kırklareli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.G., H.E.D., S.A., G.M., S.T., S.K., A.Y. ve H.K.'nın ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 482,88 gram metamfetamin, 1 kilogram 273 gram esrar, 44 gram bonzai, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanım aparatı, hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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