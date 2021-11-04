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Vali Bilgin: "Çerkezköy-Kapıkule hattının Cumhuriyetimizin 100. yılında bitirilmesi hedefleniyor"

İHA

Vali Bilgin: "Çerkezköy-Kapıkule hattının Cumhuriyetimizin 100. yılında bitirilmesi hedefleniyor"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, “HalkalıKapıkule Demir Yolu Projesi'nde hedef 2023. ÇerkezköyKapıkule hattının, 2023 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında bitirilmesi hedefleniyor” dedi.
Vali Bilgin, makamında düzenlediği basın toplantısında HalkalıKapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında inşası devam eden ÇerkezköyKapıkule demir yolu hattındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
2019 Haziran ayında yapımı başlayan ÇerkezköyKapıkule hattının 29 Ekim 2023 tarihinde bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Vali Bilgin, “HalkalıKapıkule Demir Yolu Projesi'nde hedef 2023. ÇerkezköyKapıkule hattının, 2023 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında bitirilmesi hedefleniyor. Hedefte önemli sapma yok. Ancak ilimiz kısmıyla ilgili söyleyecek olursak, ilimiz kısmında hedeflenen rakamlarla birlikte gidiliyor. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yıl hediyesi olacak. İlimiz için çok önemli bir proje. İstanbul'a trenle yolculuk çok uzun sürüyor, yaklaşık 45 saat süren bir seyahat, hatta bazen 6 saat. Proje ile İstanbul'dan Lüleburgaz'a ulaşım 45 dakikada sağlanacak” dedi.
Kırklareli’ndeki çalışmaların Tekirdağ ve Edirne’ye göre daha hızlı ilerlediğini vurgulayan Bilgin, yaklaşık 15 kilometrelik hızlı tren hattının rayının döşendiğini söyledi. Proje ile Kırklareli’ne 20 milyon liralık yatırım kazandırıldığını söyleyen Bilgin, “Burada köylülerimize yem bitkisi, arpa, yulaf ve fiğ ekimi sağlıyoruz. Ayrıca küçük ve büyükbaş hayvanlar meradan yararlanıyor. Bazı köylere gittiğimizde, vatandaşlarımızın, firmanın çalıştığı noktalarda bazı serzenişleri ve rahatsızlıklarını işittik. Bu konuda Valilik olarak duyarlılık gösteriyoruz. Bu yapılan çalışmalar devletimiz, Kırklareli halkı ve ülkemiz için çok önemli. Firma ile çalışma esnasında zarar verdiği tüm yol altyapıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı protokol yaptık. Proje ile ilimize 20 milyonluk yatırım kazandırdık. Bu protokolün haricinde ilimizde trafik eğitim parkı, Pancarköy'de park düzenlemesi yapılıyor. Alpullu beldesine sel felaketi sonrası 520 bin liralık destek sağlandı. Büyükmandıra belde girişine 2 milyon lira bedelle köprü yapılıyor, ayrıca 6 bin 500 ton mıcır ve 10 bin ton asfalt altı malzemesinin tedariği sağlandı. Aynı zamanda proje kapsamında 4 bin 800 dönümlük alanda mera ıslah çalışması” ifadelerini kullandı.

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