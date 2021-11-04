Kırklareli’nde kadın cinayeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde kadın cinayeti

İHA

Kırklareli’nde kadın cinayeti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyerek evine giden belediye çalışanı İlknur Gökay Tuncel (42), takip edildiğini fark edildi. Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, daha önceden tanıdığı Selçuk G. tarafından bıçaklandı. Saldırgan Selçuk G., Tuncel'i bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tuncel ve Selçuk G., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlknur Gökay Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Selçuk G. ilk müdahalenin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olayı duyan arkadaşları hastaneye akın etti
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışma arkadaşlarından İlknur Gökay Tuncel’i kaybettiklerini belirterek, “Kelimelerin anlamını yitirdiği bir zamandayız, şu an. Çok sevdiğimiz dünya iyisi, gencecik bir kadın çalışma arkadaşımızı maalesef hunharca bir şekilde kaybettik, cinayetle. Artık bu cinayetler son bulsun. Toplumsal buhran bir an önce sona ersin ve hem kentimde hem ülkemde bu cinayetlerin sonunu mutlaka getirelim. Ne gerekiyorsa hep beraber yapmamız gerekiyor. Neşe dolu dünya iyisi bir insandı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzde çalışıyordu. Her bir insana yardım yaptığında, destek olduğunda gözlerinin içi gülerdi. Çok değerli bir çalışma arkadaşlarımızı kaybettik” dedi.
Öte yandan Tuncel’in 1 sene önce evlendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Bilgin: "Çerkezköy-Kapıkule hattının Cumhuriyetimizin 100. yılında bitirilmesi hedefleniyor"
YEREL HABERLER Vali Bilgin: "Çerkezköy-Kapıkule hattının ...
BioNTech aşısında 3. doz başladı
YEREL HABERLER BioNTech aşısında 3. doz başladı
Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Trakya’da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Trakya’da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar ...
Kırklareli’nde sis zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde sis zincirleme kazaya sebep oldu: 1 ...
Jandarma personeli “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Jandarma personeli “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ...
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü ...
Kırklareli’de 32 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’de 32 kaçak göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.