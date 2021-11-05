Kırklareli'de 4 bin 881 litre sahte şarap ele geçti

Uğurcan KARAOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 bin 881 litre sahte şarap ele geçirildi. 4 şüpheli de yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalarla Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde, üretilen sahte şarapların piyasaya sürüleceğini belirledi. Harekete geçen ekipler, 4 farklı adrese baskın yaptı. Yapılan aramalarda 4 bin 881 litre sahte şarap, 2 damıtma düzeneği, 55 fermente düzeneği, 3 üzüm ayıklama makinesi, 2 şarap şişeleme makinesi, 2 kantar ve bin 592 şişe ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğurcan KARAOĞLU
2021-11-05 16:46:13
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