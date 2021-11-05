Kırklareli’nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 881 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 881 litre sahte şarap, 2 damıtma düzeneği, 55 fermente düzeneği, 3 üzüm ayıklama makinesi, 2 şarap şişeleme makinesi, 2 kantar ve bin 592 şişe ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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