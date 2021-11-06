Kırklareli’ndeki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İlknur Gökay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli’nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur Gökay Tuncel son yolculuğuna uğurladı.

4 Kasım Perşembe günü önceden tanıdığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden İlknur Gökay Tuncel için Lüleburgaz Belediyesi önünde tören düzenlendi. Tuncel’in cenazesi Lüleburgaz Belediyesi önüne getirildi.

Törende konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli yürekleri dağlayan haberle sarsıldıklarını belirterek kadın cinayetleri son bulmasını söyledi. Gerenli, “Belediyemizin gülen yüzü, iyilik meleği İlknur arkadaşımız, bir erkek tarafından canavarca katledilerek yaşamdan koparıldı. Hep televizyonlarda gördüğümüz, üzüldüğümüz, “Yeter” diye haykırdığımız kadın cinayetleri bugün bizim de canımızı hayattan aldı. Kadına karşı şiddet artık son bulsun. İlknur ve onun gibi hayatının baharında, erkekler tarafından yaşamdan koparılan kadınları artık koruyalım” dedi.

Belediye önünde okunan duaların ardından 'kadına cinayete son' gibi açılan pankartlarla Tucel’in cenazesi Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi. İlknur Gökay Tuncel’in cenazesi kılınan öğle namazının ardından Lüleburgaz ilçe Mezarlığa defnedildi. Cenazede arkadaşları, ailesi, kocası Caner Tuncel gözyaşlarını tutamadı. Cenazeye AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, siyasi parti yetkilileri, eş, dost ve akrabaları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.