Kırklareli’de sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü

Kırklareli’de sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi yer yer 2530 metreye kadar düştü.
Kırklareli’de sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 2530 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Trafikte olumsuz durum yaşanmaması için önlem alınırken, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.