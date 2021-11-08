Kırklareli’de karantinada olması gerekirken kişi köy meydanında yakalandı

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Kırklareli’nde koronavirüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi, köy meydanında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde jandarma ekiplerince yapılan sorgulama esnasında, M.Y.’nin Covid19 nedeniyle evinde karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Ekiplerce karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Y., evine gönderildi.

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