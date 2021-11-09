"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek

Ölüler ve yaralılar var! Trafikte kurşun yağmuru!

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Direksiyon başına geçen Kırklareli Valisi Bilgin "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına katılarak sürücüleri emniyet kemeri takması uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında cankurtaran emniyet kemerine dikkati çekmek için başlatılan “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası için direksiyon başına geçen Kırklareli Valisi Osman Bilgin sürücülerin emniyet kemeri takması konusunda uyardı.

Bilgin, “Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar” diyerek mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı ve emniyet kemerini taktı.

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