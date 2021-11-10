Ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu

Kırklareli’de ormandan topladıkları mantardan yiyen 4 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılcıkdere köyünde ormanlık alandan topladığı mantarları yiyen M.Ç., H.K., F.C. ve O.A., rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran vatandaşların mantardan zehirlendiği tespit edildi. Tedavi altına alınan M.Ç., H.K., F.C. ve O.A.'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.