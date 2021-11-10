Ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’de ormandan topladıkları mantardan yiyen 4 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılcıkdere köyünde ormanlık alandan topladığı mantarları yiyen M.Ç., H.K., F.C. ve O.A., rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran vatandaşların mantardan zehirlendiği tespit edildi. Tedavi altına alınan M.Ç., H.K., F.C. ve O.A.'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.