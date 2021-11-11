Demirköy’e Tarımsal Üretim, Yöresel Ürünler ve Gastro Turizm Merkezi açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirköy’e Tarımsal Üretim, Yöresel Ürünler ve Gastro Turizm Merkezi açılıyor

İHA

Demirköy’e Tarımsal Üretim, Yöresel Ürünler ve Gastro Turizm Merkezi açılıyor

Demirköy Belediyesi tarafından başvurusu yapılan ve başarılı olan “Üretimin Yeni Merkezi Demirköy” projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı.
Tekirdağ’da bulunan Trakya Kalkınma Ajansı merkez hizmet binasında yapılan sözleşme imza törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ve Belediye çalışanları katıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Ajans olarak Istrancalar turizm gelişme aksının kalbinde yer alan Demirköy’e özel bir önem verdiklerini söyledi. Daha önce de bölgede kırsal turizmin geliştirilmesi ile ilgili destekler verdiklerini vurgulayan Şahin, “Üretimin Yeni Merkezi Demirköy” projesinin de bunun bir parçası olduğunu belirtti.
Proje kapsamında; Demirköy halkının gelirini artırmak, fakirliği azaltarak göçü önlemek amacıyla bal ve odun dışı orman ürünlerinin depolanması, işlenmesi ve ambalajlanması amacına hizmet edecek; bunun yanında da yöresel gıdaların hazırlanıp sunulabileceği, gastro turizm motifleri ile süslenmiş bir “Tarımsal Üretim, Yöresel Ürünler ve Gastro Turizm Merkezi” kurulacak. Merkez, aynı zamanda proje ortağı olan “S.S.Demirköy İlçe Merkezi, Beğendik ve Hamdibey Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” tarafından işletilecek.
Merkezde yöre halkına yönelik kooperatifçilik, finansal okuryazarlık, tarımsal ürünlerin pazarlanması, eko pazarlama, gastronomi turizmi ve hijyen gibi konularda çeşitli mesleki eğitimler de düzenlenecek. Bu eğitimlerin yanı sıra genç çiftçiler, başarılı turizm işletmecileri ve kadın girişimciler ile de söyleşi organizasyonlarının düzenlenmesi planlanıyor. Projede kooperatif yönetim ve üretim süreçlerini desteklemek amacıyla yönetimorganizasyon faaliyetleri ile merkezde üretilecek ürünlerin pazarlama potansiyelini arttırma adına dijital satış kanallarının oluşturulması faaliyetlerine de yer verilecek. Toplam bütçesi 1 milyon 630 bin 555 TL ‘olan projenin, 1 milyon 300 bin TL’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi ...
Kırklareli’de yakalanan göçmenler Bulgar polisinin darp ettiğini iddia etti
YEREL HABERLER Kırklareli’de yakalanan göçmenler Bulgar polisinin ...
Aranan hükümlü, cezaevi ziyaretinde yakalandı
YEREL HABERLER Aranan hükümlü, cezaevi ziyaretinde yakalandı
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek
YEREL HABERLER "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.