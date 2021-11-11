Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kırklareli’de vatandaşlarla fidan dikti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlandığı programda 201 bin fidan toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kırklareli’de vatandaşlarla fidan dikti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlandığı programda 201 bin fidan toprakla buluştu

İHA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kırklareli’de vatandaşlarla fidan dikti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlandığı programda 201 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye genelinde gerçekleşen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında Kırklareli’nde düzenlenen fidan dikme törenine katıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleşen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Osmancık köyünde düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Törende konuşan Özkaldı, Kırklareli genelinde 1 senede 1 milyon 83 bin adet fidan dikmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bakanımızın 2019 yılında başlattığı ve Cumhurbaşkanımızın da himayeleri doğrultusunda üçüncüsünü düzenlediğimiz 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' programının ilkini 2019 yılında Ankara’da düzenlemiştik. Bugün 100 hektarlık alanda meşe, akasya, ıhlamur ve ceviz olmak üzere 12 farklı türde 201 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Sadece bunu yapmakla faaliyetimiz tabii ki bitmiyor. İnşallah sene sonuna kadar Kırklareli genelinde bu rakamı 1 milyon 83 bin adede ulaştıracağız” dedi.

"7'den 70'e orman için seferber olduk"
Kırklarelililerin 7’den 70’e ormana sahip çıkmak için seferber olduklarını belirten Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise, “Gördüğünüz gibi Kırklareli halkı geleceğe nefes olmak için gençleriyle 7’den 70’e, her yaştan vatandaşıyla 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyasına sahip çıkmak için elinden gelen destekleri vererek bugün burada toplanmış bulunmaktalar. Tabii ki ilimizin özelikle yüzölçümünün yüzde 40’ının orman olduğumuzu düşündüğümüzde bizim ilimizin orman sevgisinin yüksekliğini de çok daha net bir şekilde anlamaktayız. Özelikle son dönemde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınlarıyla birlikte ormanın ve ağaçlandırmanın önemi anlaşılmış durumda” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fidan dikim alanına canlı bağlantı ile katıldı. Canlı bağlantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a alan hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, daha sonra törene katılanlarla 201 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kurtuluş coşkusu
Demirköy’e Tarımsal Üretim, Yöresel Ürünler ve Gastro Turizm Merkezi açılıyor
YEREL HABERLER Demirköy’e Tarımsal Üretim, Yöresel Ürünler ve Gastro ...
Ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi ...
Kırklareli’de yakalanan göçmenler Bulgar polisinin darp ettiğini iddia etti
YEREL HABERLER Kırklareli’de yakalanan göçmenler Bulgar polisinin ...
Aranan hükümlü, cezaevi ziyaretinde yakalandı
YEREL HABERLER Aranan hükümlü, cezaevi ziyaretinde yakalandı
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek
YEREL HABERLER "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.