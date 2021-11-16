Kırklareli'de 19 kaçak göçmen yakalandı

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Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 19 kaçak göçmen Kırklareli’de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada, 19 Fas ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen Bulgar polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia etti.

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