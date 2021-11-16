Ormanda üzerine ağaç devrilen Hakan öldü

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Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde, ormanda çalışırken devrilen ağacın altında kalan Hakan Süzen (23), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sivriler köyü Kızılağaç mevkisinde meydana geldi. Hakan Süzen, orman alanında çalıştığı sırada üzerine ağaç devrildi. Ağır yaralanan Süzen, Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi sonrası Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Hakan Süzen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2021-11-16 15:56:29



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