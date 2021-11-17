Çiftçiye "Bilinçli ve tasarruflu sulama" eğitimi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "Bilinçli ve tasarruflu sulama" konusunda çiftçiye eğitim verildi.

Düzenlenen eğitimde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, tarımda su kullanımı ve önemini değindi. Aksoy, çiftçiye tarımsal faaliyetler konusunda kaynakların korunması için bilinçlendirdiklerini belirterek, “Bizim Bakanlık olarak, her türlü iş ve işlemin yanında, en asli görevlerimizden bir tanesi de eğitim programları yapmak, kurslar düzenlemek, demonstrasyonlar kurmak ve bu şekilde çiftçimize yeni gelişen teknikleri, teknolojik bilgileri aktarmaktır. Düzenlenen eğitimler ile çiftçimiz tarımsal faaliyetlerini bilinçli bir şekilde gerçekleştirerek kaynaklarımızın korunmasına ve etkin kullanımına katkıda bulunacaklardır” dedi.

Konuşmanın ardından "Etkin ve Verimli Sulama" konusunda Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Ozan Öztürk tarafından detaylı bilgi verildi.

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