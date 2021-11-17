Ormandan topladığı mantardan zehirlenen kişi hastanelik oldu

Kırklareli’nde ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dolhan köyünde ormanlık alandan topladığı mantarı pişirerek yiyen E.İ. zehirlendi. Kırklareli Eğitime ve Araştırma Hastanesine başvuran E.İ. mantardan zehirlendiği tespit edildi.
Tedavi altına alının İ.E’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.