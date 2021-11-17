Soba gazından zehirlenen çift hastanelik oldu

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Kırklareli’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerin bölgeye gelen ekipler T.E. ve F.E'yi evinde baygın halde buldu.

T.E. ve F.E. 112 Acil Sağlık Ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü. Zehirlenen çiftin tedavisi sürüyor.

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