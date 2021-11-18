Kırklareli’nde yatırımcı ve üreticiler bilgilendirildi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Ekonomik Altyapı Projesi" kapsamında yatırımcı ve üreticiler bilgilendirildi.

Kırklareli Ticaret Borsası toplantı salonunda İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, yatırımcılar, üreticiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve ekonomik altyapı projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından yatırım konuları ve başvuru şartları hakkında katılımcılara sunum yapıldı.

Üreticileri bilgilendirmek içi sahada olduklarını belirten İl Müdürü Mehmet Aksoy, “Üreticilerimizin talepleri dinlenerek 'İşimiz saha gücümüz saha' prensibine göre sahada üreticilerimiz ile beraber çözüm üretmeye devam edeceğiz. İlgilenen yatırımcılarımızın makine ekipman için başvurularını 17 Aralık 2021, ekonomik yatırımlarda ise 21 Ocak 2022 tarihine kadar online olarak yapabileceklerdir” dedi.

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