Çocuk evlerinde kalan öğrencilere jandarma gezisi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle çocuk evlerinde kalan öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı.
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, çocuk evlerinde kalan 35 öğrenciyi alayda kabul etti. Öğrencileri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen karşıladı.
Jandarmanın çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi veren Özmen ve görevli personel daha sonra öğrencilere araçları tanıttı. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği programda çocuklara "Çocukların suçtan korunması" eğitimi verildi.
Gerçekleşen etkinliğin sonundan çocuklara jandarma çocuk dergisi, sokak hayvanları için mama ile çeşitli hediyeler verildi.
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