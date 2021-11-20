Ormandan topladığı mantardan zehirlenen kişi hastanelik oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.



Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde ormanlık alandan topladığı mantarı pişirerek yiyen T.K. zehirlendi. Vize Devlet Hastanesi'ne başvuran T.K.’nin mantardan zehirlendiği tespit edildi. Öte yandan tedavi altına alının T.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.