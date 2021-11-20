Başkan Yalçın’dan 3600 ek gösterge açıklaması

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge sürecinde mücadele ettiklerini söyledi.



MemurSen Kırklareli Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı. Bir otelde gerçekleşen toplantıya MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı. Toplantıda konuşan Yalçın, 3600 ek gösterge için mücadele ettiklerini belirterek, “Bir şeyde haklı mıyız, haksız mıyız ona bakacağız. Haklıysak mücadeleyi sürdüreceğiz. Şimdi 3600 ek gösterge dört meslek grubu üzerinden ifade edilmiş, biz dedik ki bu doğru değil, evet hakkıdır, fakat tamamına ilişkin bir çerçeve olmalıdır. Çünkü ek gösterge sistematiği merdiven basamağı gibi. Birinde oynama yaptığınızda onu da yukarı doğru almanız lazım, sistem kurmanız lazım. Onun için tüm kamuyu kapsamalı. Bir yıl içinde 3600 ek gösterge ve ek göstergeler yetkili konfederasyon ile birlikte çalışılacak ve tamamlanacak, hayata geçirilecektir” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısına ilişkin önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun emekçilerle helalleşmesi gerektiğini deyindi.

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