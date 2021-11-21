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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan’da ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı

İHA

Bulgaristan’da ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı

Bulgaristan’da ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için çifte vatandaşlar sandık başına koştu.

Bulgaristan Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı için 14 Kasım'da yapılan ilk tura katılan 23 adaydan en çok oyu alan 2 Cumhurbaşkanı ve 2 Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarış bu gün başladı.
Türkiye’deki oy verme işlemleri sabah saat 07:00’da başladı. Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti.
İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı adaylarının yarışacağı seçimin hem Bulgaristan vatandaşları hem de çifte vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, “Bildiğiniz üzere geçen hafta Parlamento seçimi ile birlikte yaptığımız Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceğini tahmin edebiliyorduk. Şimdi bu hafta da Cumhurbaşkanlığının ikinci turunu bu gün kısmetse yapacağız. İnşallah onların adına bizlerin adına seçilen Cumhurbaşkanı daha sağ duyulu olur. Cumhurbaşkanı demek herkesi kavramak demek. Dileğimiz Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin herkesi kucaklayabilmesi. Bu tura 2 aday kaldı. Biri mevcut olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, diğeri de Gen Partisinin desteklediği Anastas Gercikov. Yine her zaman söylediğim gibi hiç fark etmez Parlamento mu Cumhurbaşkanlığı mı, bir tane oyumuz var mutlaka o oyumuzu gelip kullanalım” dedi.
İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına geldiklerini belirten çifte vatandaş Melek Şen seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Öte yandan seçimler için Edirne'de, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu.
Sabah saat 07:00’da başlayan oy verme işlemi akşam saat 20.00’ye kadar devam edecek.

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