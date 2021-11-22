Ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı

6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlanan 20212022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili biterken, öğrenciler ders başı yaptı.

Korona virüsü nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 20212022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. 20212022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bugün sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi.

Kırklareli’nde de okullarına giden 52 bin 972 öğrenci arkadaşlarıyla özlem giderdi, bahçede zil çalana kadar oyunlar oynadı.

Öte yandan, Edirne'de 54 bin 929, Tekirdağ'da ise 200 bin 396 okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi okullarına geldi.

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