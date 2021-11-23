Denizdeki karacayı Sahil Güvenlik kurtardı

KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesi sahili açıklarında yüzerken görülen karaca, Sahil Güvenlik ekiplerince alınıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi sahili açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yüzerken gördükleri karacayı bota alıp, kıyıya çıkardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'na götürülerek, doğal yaşam alanına salındı.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Demirköy Ünsal YÜCEL
2021-11-23 11:42:26
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