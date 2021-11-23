Denizde yüzer halde bulunan karaca doğal ortamına bırakıldı

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Kırklareli’nde denizde yüzer halde bulunan karaca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizin içinde bir karacanın yüzerek karaya yaklaştığını gördü. Sahil Güvenliği ekiplerince karaca denizden kurtarıldı. Daha sonra ekipleri durumu Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen şube ekipleri karacanın sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bıraktı.

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