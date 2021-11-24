Kırklareli’nde Öğretmenler Günü törenlerle kutlanıyor

Kırklareli’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanından bulunan Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi. Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan anıta çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.