Kırklareli’nde istiridye mantarı üretimi artıyor

Kırklareli’nde istiridye mantarı üretim alanları her geçen gün artıyor.

Kırklareli’nde istiridye mantarına karşı ilgi her geçen gün artıyor. Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Süleyman Korkut. Evciler köyünde istiridye mantarı üretim seralarında incelemelerde bulundu. Korkut. istiridye mantarı üretim alanlarının son 10 yılda arttığını belirterek, “2010 yılı ve öncesinde Türkiye mantar üretimine kültür mantarı hakim durumdaydı. Ancak son on yılda istiridye mantarı üretimi oldukça arttı. Bu artış sayesinde istiridye mantarı üretimi toplam mantar üretiminin yaklaşık yüzde 20’sine ulaştı. İl Özel İdaresi projeleri kapsamında Evciler köyünde kurulan İstiridye Mantarı seramızda faaliyet devam ediyor. İlçe Müdürlüğümüz teknik personeliyle kontrol ve teknik destek amacıyla üreticilerimizi bilgilendirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.