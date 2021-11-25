Tarım ve Orman Bakanın Dr. Bekir Pakdemirli’nin 'İşimiz Saha, Gücümüz Saha' talimatları üzerine Kırklareli’nde üreticiler bilgilendiriliyor.

Gerçekleşen ziyaretlerde, 'Hayvan hastalık ve zararlıları, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP), Kırsal Kalkınma Desteklemeleri, tarım sigortaları, sertifikalı tohum kullanımı, bilinçli sulama ve sulamanın önem, gübreleme' konuları hakkında bilgi veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “Tarım ve Orman Bakanın Dr. Bekir Pakdemirli’nin 'İşimiz Saha, Gücümüz Saha' talimatları doğrultusunda üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Üreticilerimize, bakanlığımızın destekleme modeli, hayvan hastalık ve zararlıları, Kırsal Kalkınma Desteklemeleri, Tarım sigortaları, sertifikalı tohum kullanımı, bilinçli sulama ve sulamanın önemi, gübreleme konuları hakkında bilgi veriyoruz. Çiftçilerimizin sorun ve talepleri dinliyoruz. Üreticilerin yaşadığı sorunları yerinde dinleme ve sorunlarına çözüm sunma anlayışından hareketle ziyaretlerimiz bütün köylerimizde devam edecektir” dedi.

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