Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Kırklareli’nde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesinde 2 katlı bir evinin çatısından kedi sesinin geldiğini duyan ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.

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