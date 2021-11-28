Lüleburgaz´da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ´nin Lüleburgaz ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Lüleburgaz D-100 yolunun Kepirtepe mevkisinde meydana geldi. M.A.´nın kullandığı 06 FT 6645 plakalı kamyon ile Mestan Sedes yönetimindeki 39 AAY 570 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Mestan Sedes ile yanında bulunan Ceren Ersoy, yaşamını yitirdi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Sedes ve Ersoy'un cansız bedenleri, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.A. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2021-11-28 10:43:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.