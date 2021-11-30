Otomobil şarampole yuvarlandı, 18 yaşındaki sürücüsü öldü

Vahit İŞBAŞARAN/ DEMİRKÖY, (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Can Oygur (18) hayatını kaybetti, yanındaki Zafer T. (18) yaralandı.
Kaza, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ile Bostaş köyü arasında meydana geldi. Bostaş köyüne seyreden Can Oygur yönetimindeki 39 DN 259 plakalı otomobil, Dörtyol Deposu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Çevredekiler tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Can Oygur ve yanındaki yolcu Zafer T., bölgeye gelen ambulanslarla Demirköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Can Oygur, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zafer T.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Demirköy Vahit İŞBAŞARAN
2021-11-30 11:41:46
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