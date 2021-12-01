Kırklareli’de ‘anne ve kız kardeşini öldürdüğü’ yönünde asılsız ihbarda bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Evrenli köyünde oturan E.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve yüzde 60 akıl hastası olduğunu, ormanlık alanda annesini ve kız kardeşini kafasından vurarak öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede yapılan araştırmalar sonucunda ihbarın asılsız olduğunu tespit ettiler.

Bunun üzerine ekipler, ihbarda bulunan E.Ç.'yi köy meydanında yakaladı ve gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.Ç.’nin alkollü olduğu tespit edildi. E.Ç.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 204 lira, covid19 tedbirleri kapsamında maske takmadığı için de 900 lira cezai işlem uygulandı.

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