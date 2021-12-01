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Belediyede rüşvet ve usülsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kırklareli

2021-12-01 21:15:45



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