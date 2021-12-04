Emniyet Genel Müdürü Aktaş Kırklareli’nde

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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Güvenlik ve Koordinasyon toplantısına katılmak için Kırklareli'ne geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’i makamında ziyaret etti. Vali Bilgin ile görüşen Aktaş, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşen Güvenlik ve Koordinasyon toplantısına katıldı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş toplantıda İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'ndan bilgi aldı. Aktaş, toplantının ardından Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü birimlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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