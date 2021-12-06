Trakya’da vakalar yükseliyor Edirne ve Kırklareli vakaların en çok arttığı iller arasında ilk 10’da Vatandaşlardan aşı olun çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya’da vakalar yükseliyor Edirne ve Kırklareli vakaların en çok arttığı iller arasında ilk 10’da Vatandaşlardan aşı olun çağrısı

İHA

Trakya’da vakalar yükseliyor Edirne ve Kırklareli vakaların en çok arttığı iller arasında ilk 10’da Vatandaşlardan aşı olun çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 2026 Kasım'da açıkladığı verilere göre Edirne ve Kırklareli vakaların en çok arttığı iller arasında ilk 10’da yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2026 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüsü vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre söz konusu tarihler arasında 308,51 olan Kırklareli 379,83’e yükselirken Edirne 159,16’den 212,13’e yükselerek vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı. Tekirdağ ise 100 bin kişide görülen vaka sayısı 262,61'den 288,14’e yükseldi. Edirne’de cadde ve sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar görüntülendi.
Kırklarelili Mevlüt Tunç herkesi maske takmaya ve aşı olmaya davet ettiğini belirterek, “Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu verilere göre Trakya bölgemizde korna virüsünün arttığı şeklinde bir bilgi var, Sağlık Bakanımız açıkladı. Bu konuyla ilgili vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olması lazım, maskelerini takması lazım, aşı olmayanların aşı olması lazım. Bu şekilde hastalığı hafif şekilde geçirmek lazım. Bir vatandaş olarak aşıyı tavsiye ediyorum. Ben üç tane aşı oldum. Zaten bu bilim tarafından yapılan deneylerle, çalışmalarla oluşan bir şey. Bu konuyla ilgili herhangi bir tereddütte gerek yok. Aşısız virüsü yenmek kolay değil” dedi.
Trakya’da vakaların arttığını ve en çok Kırklareli’nde arttığını dile getiren Edirne esnaflarından Emre Nurlu, “Bizde televizyonlardan seyrediyoruz Trakya’da vaka sayılarının arttığını duyuyoruz. Kırklareli’nde vakaların arttığını duyuyoruz. Tedbirli olmakta fayda var, maske takmayı tavsiye ediyorum. Herkesin maskesini takmasını istiyorum. Bazı vatandaşlar maskesiz geziyor. Kapalı alanlarda pek durmamamız gerekiyor, kalabalıktan uzak durmamamız gerekiyor. Maske ve aşılanma çok önemli bir tedbir herkes maskesini taksın aşısını olsun” şeklinde konuştu.
İnsanlar aşı olduktan sonra biraz rahatlamaya başladıklarını ifaden eden Edirneli vatandaş, “Sanki aşı olduktan sonra korona, covid19 bulaşmayacakmış gibi davranıyorlar. Sosyalleşmenin fazla olduğunu ve sosyalleşme ortamında maskelerin indirildiğini düşünüyorum. O yüzden insanlarımız maskelerine biraz daha dikkat ederlerse, hijyenine dikkat ederlerse bu konuyu daha kolay atlatacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyment'in öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine saldırı
YEREL HABERLER Seyment'in öldürülmesi olayında tutuklanan ...
Durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar göletin içinden geçti
YEREL HABERLER Durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Kırklareli’nde
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Kırklareli’nde
Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor
YEREL HABERLER Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.