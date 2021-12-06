Rüşvetten tutuklanan CHP'li belediye başkanının yerine yeni başkan seçildi

Rüşvet iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, geçirdiği soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Belediye meclis üyeleri tarafından yapılan seçimde yeni başkan seçildi.

Geçtiğimiz hafta usulsüzlük ve rüşvet iddialar üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 şüpheliden 7’si serbest bırakılırken Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 6 şüpheli adliye sevk edildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan 6 şüpheli nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede Ender Sevinç ve iş adamı Tolga Ö. tutuklandı. Tutuklanan Sevinç İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.



Kıyıköy Belediyesi'nde seçime gidildi

Kırklareli’nin Vize ilçesine Bağlı Kıyıköy beldesinde belediye seçimi yapıldı. Seçimde 9 belediye meclis üyesi oy kullandı. Seçimde AK Parti’den Necmettin Dan, MHP'den Nazmi Andıç ile CHP'den Tercan Yatkın aday oldu. Seçimin ilk turunda AK Parti’li Necmettin Dan, CHP'li Tercan Yatkın 4 oy alırken MHP’nin adayı Nazmi Andıç 1 oy aldı. İkinci turda CHP'nin adayı Yatkın 5, MHP’nin adayı Andıç 3, AK Parti’nin adayı Dan ise 1 oy aldı. Seçimin son oylamasında CHP adayı Tercan Yatkın 5 oy ile belediye başkanı seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.