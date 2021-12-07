Kaputta zulalı uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonundan otomobilin kaputuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul ilinden Babaeski ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Nacak köyü yakınlarında ekipler uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı trafik uygulamasında şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilin içinde bulunan F.B, S.A. ve İ.K’nin üzerlerinde yaptığı aramada 20 gram bonzai ile silah buldu.

Ekipler daha sonra araç üzerinde yaptığı aramada ise kaputta sağ tekerin üst tarafına gizlenmiş 250 gram bonzai ele geçirdi.

Olayla ilgili F.B, S.A. ve İ.K gözaltına alındı.

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