Kırklareli’nde 5 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesi bağlı Kaynarca beldesi yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 5 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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