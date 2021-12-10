Demir korkulukları çalmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Putin, Ukrayna'daki cephe hattı için "soykırım" benzetmesi yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde Devlet Su İşlerine ait köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şeytandere köprüsünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Şeytandere köprüsüne gittiğinde Devlet Su İşlerine ait olan köprünün korkuluklarını kesmeye çalışan B.K (32), M.K. (30) ve A.K'yi (25) suçüstü yakaladı.

Ekiplerce şüpheliler gözaltına alınırken suçta kullanılan malzemelere el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.