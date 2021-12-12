AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz’ın annesi Türkan Minsolmaz, Kırklareli’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz’ın annesi Türkan Minsolmaz, dün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Türkan Minsolmaz için bugün Kırklareli Hızırbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Minsolmaz, Kırklareli Şehir Mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.