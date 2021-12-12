Trakya’da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Trakya'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dışarıda olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da yağmurdan korunmak için otobüs durağı gibi alanlara sığındı.

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