Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'na yoğun ilgi

Kırklareli’nde düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı yoğun ilgi gördü.

Kırklareli’nde ilki düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı, üreticiler ve meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor. 120 yerel üretici ve firmanın yer aldığı fuarda teknoloji ile tarımı birleştirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “Kırklareli’nde düzenlediğimiz ilk Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı. Kırklareli’miz için çok önemli bir fuar oldu. Halkımız izdiham ile fuarı takip ediyor. Teknoloji ile tarım birleştiği zaman ülkemizin kalkınması için müthiş olacak. Özellikle Kırklareli’nde bizim su, toprak ve gıdayı korumakla ilgili olarak yaptığımız bütün çalışmalarda dijital teknolojiyi kullanıyoruz. Fuarda 120 stant var. Fuarda bu saate kadar 130 traktör satıldığını öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. Teknoloji demek verimin ve bereketin daha çok artması demek. Biz teknoloji ile çiftçinin kadim tecrübesini bir araya getirerek ülkemizin kalkınması, bölgemizin ve ilimizin kalkınması için çalışıyoruz. Fuarımız gerçekten büyük bir ilgi görüyor. Bunun da sebebi üreticilerimiz tohumunu toprakla buluşturdu. Çevre illerden çok yoğun misafirlerimiz geldi ve otellerimizin hepsi doldu” dedi.

10 Aralık Cuma günü başlayan fuar bugün son bulacak.

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