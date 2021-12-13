"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Kırklareli'nde 93 okulda kütüphane açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Kırklareli'nde 93 okulda kütüphane açıldı

İHA

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Kırklareli'nde 93 okulda kütüphane açıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Kırklareli’nde 93 okulda kütüphane açılışı çevrim içi yapıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Kırklareli kent merkezinde 23, Lüleburgaz'da 34, Babaeski'de 15, Vize'de 11, Pınarhisar'da 5, Demirköy'de 3, Kofçaz ve Pehlivanköy'de birer olmak üzere toplamda 93 okulda kütüphane açılışı çevrim içi düzenlenen tören düzenlendi.
Törene Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan çevrim içi takip edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşını okunmasının ardından Vali Bilgin açıklama yaptı.
Proje kapsamından 93 okulda kütüphane açılışı olduğunu belirten Bilgin, “Bugün ilimizin 93 okulunda yapılan ve Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin önderliğinde hayata geçirildi. Bu proje her yönüyle önemli ve anlamlı. Ülkemizin hem eğitime verdiği açısından hem de ülkemizin nereden nereye geldiğini göstermesi açısından anlamlı. Bizler 90’lı yıllarda bırakın okullarda kütüphaneyi ilçelerde ve il merkezlerinde bir tane kütüphane bulup zamanımızı olumlu manada değerlendirmek eğitim ve öğrenime katkı sağlamak için kullanıyorduk. Mutlaka ve mutlaka okuyalım. Dinimizin ilk emri oku. Okuduğumuz ve kendimizi geliştirdiğimiz süre hem kendime, hem ailemize, hem çevremize, toplumumuza, dünyamıza çok büyük katı sağlarız. O nedenle kitaplarımızı önemseyelim” dedi.
Konuşmaların ardından Bilgin ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek kütüphanede bulunan öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'na ...
Kırklareli Valisi Bilgin: “Stokçuluk suçtur”
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Bilgin: “Stokçuluk suçtur”
Trakya’da sağanak yağış
YEREL HABERLER Trakya’da sağanak yağış
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın annesi ...
Kaçak hayvan besicilerine 1 milyon 79 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak hayvan besicilerine 1 milyon 79 bin lira ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.