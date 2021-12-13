"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Kırklareli'nde 93 okulda kütüphane açıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Kırklareli’nde 93 okulda kütüphane açılışı çevrim içi yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Kırklareli kent merkezinde 23, Lüleburgaz'da 34, Babaeski'de 15, Vize'de 11, Pınarhisar'da 5, Demirköy'de 3, Kofçaz ve Pehlivanköy'de birer olmak üzere toplamda 93 okulda kütüphane açılışı çevrim içi düzenlenen tören düzenlendi.

Törene Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan çevrim içi takip edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşını okunmasının ardından Vali Bilgin açıklama yaptı.

Proje kapsamından 93 okulda kütüphane açılışı olduğunu belirten Bilgin, “Bugün ilimizin 93 okulunda yapılan ve Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin önderliğinde hayata geçirildi. Bu proje her yönüyle önemli ve anlamlı. Ülkemizin hem eğitime verdiği açısından hem de ülkemizin nereden nereye geldiğini göstermesi açısından anlamlı. Bizler 90’lı yıllarda bırakın okullarda kütüphaneyi ilçelerde ve il merkezlerinde bir tane kütüphane bulup zamanımızı olumlu manada değerlendirmek eğitim ve öğrenime katkı sağlamak için kullanıyorduk. Mutlaka ve mutlaka okuyalım. Dinimizin ilk emri oku. Okuduğumuz ve kendimizi geliştirdiğimiz süre hem kendime, hem ailemize, hem çevremize, toplumumuza, dünyamıza çok büyük katı sağlarız. O nedenle kitaplarımızı önemseyelim” dedi.

Konuşmaların ardından Bilgin ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek kütüphanede bulunan öğrencilerle bir araya geldi.

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