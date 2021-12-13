Kırklareli’nde 12 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 12 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şükrüpaşa köyü ve Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 12 Fas, Cezayir ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.