En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde 5'inci sırada yer alan Kırklareli’de aşıya yoğun ilgi gösteriliyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamından en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde 84,2 ile 5'inci sırada yer alan Kırklareli’de aşılamaya yoğun ilgi gösteriliyor. Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3'üncü doz aşısını olan Ali Güçlü, kendini daha güvende hissettiğini belirterek herkesi aşıya davet etti. Aşısını zamanında olduğunu belirten Birsen Güçlü, “3'üncü doz aşımı oldum. Bütün dünyayı aşı olmaya davet ediyorum. Bu hastalık nasıl insanlar içinse aşı da insanlar için. Aşıyla kendimi daha güvende hissediyorum” dedi.

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla Edirne yüzde 82,2 ve Tekirdağ 81,8 ile Türkiye ortalaması üzerinde yer alıyor.

Sağlık Bakanlığını verilerine göre, ülke genelinde birinci doz aşı olanların sayısı yüzde 91,10, ikinci doz ise yüzde 82,10.

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